Balyo : vive hausse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans de copieux volumes, Balyo grimpe de 4% à 1,8 euro sur la place parisienne, dopé par sa publication annuelle. Le spécialiste des chariots de manutention robotisés a vu son activité fortement rebondir au quatrième trimestre (+87% à 6,6 ME). Après intégration des commandes du 4e trimestre 2020 pour un montant de 4,8 ME, le carnet de commandes s'établit à 8,2 ME à fin décembre.

Prenant acte de ces annonces, Oddo BHF est repassé à l''achat' sur le titre avec un objectif maintenu à 2 euros. Outre ses estimations de revenus plutôt raisonnables, le broker effirme que Balyo devrait bénéficier du plein effet d'une structure de coûts largement abaissée avec un point mort à désormais environ 25 ME de topline.