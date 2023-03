Balyo : violente chute après les résultats annuels

(Boursier.com) — Balyo plonge de 18,4% à 0,59 euro au lendemain de la publication de résultats annuels fortement dégradés. Dans un contexte inflationniste et marqué par la pénurie de certains composants électroniques, le spécialiste des solutions robotisées pour les chariots de manutention a creusé sa parte opérationnelle à -4,5 ME, contre -1,5 ME en 2021, pour des revenus en croissance de 11% à 24,1 ME. Le taux de marge brute a atteint 43% contre 46% en 2021 alors que ce taux était de 35% à l'issue du premier semestre 2022.

Au 31 décembre, le carnet de commandes représentait 12,7 ME, contre 9,5 ME en 2021, soit une progression de +33%.

Balyo étudie plusieurs options stratégiques et de financement additionnel, afin d'étendre son horizon de trésorerie pour financer le développement de ses activités et notamment, la croissance de ses ventes directes.

Dans la continuité du T4 2022, le T1 et le T2 2023 devraient rester dynamiques notamment grâce aux engagements de commandes Linde, affirme Oddo BHF. L'analyste sera attentif quant au niveau des prises de commandes en vente directe car, même si les derniers indicateurs étaient encourageants, la marche reste haute pour 2024 sans les engagements Linde dans un contexte où, à ce stade, Balyo a une marge de manoeuvre très limitée pour accélérer commercialement. La société pourrait boucler un financement sur les prochains mois mais quid de la dilution ? Le broker reste ainsi 'neutre' sur le titre avec une cible de 0,70 euro.