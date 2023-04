Balyo : sur une belle dynamique au 1er trimestre 2023

(Boursier.com) — Balyo a enregistré un chiffre d'affaires de 7,2 millions d'euros au cours du 1er trimestre 2023, soit une hausse de +87% par rapport au 1er trimestre 2022. Balyo l'explique par une saisonnalité plus favorable sur le cadre de commandes en 2023 par rapport à 2022 avec son partenaire Linde Material Handling. Le montant de l'engagement de Linde Material Handling s'élève d'ailleurs à 11,5 ME pour l'ensemble de l'année 2023.

A l'instar du précédent trimestre, Balyo a de nouveau enregistré une nette accélération de sa dynamique commerciale. Après intégration de nouvelles commandes pour 8,9 ME au 1er trimestre 2023, représentant une progression de +95% par rapport au 1er trimestre 2022, le carnet de commandes au 31 mars 2023 s'élève à 14,1 ME (10,2 ME un an plus tôt), soit une hausse de +39%.

Stratégie et perspectives

2023 sera l'occasion pour Balyo de poursuivre la mise en place de son modèle d'affaires basé sur l'autonomie commerciale et opérationnelle. La société s'appuiera sur un 'pipe' commercial en constante progression à la fois au niveau de sa qualité et de sa valeur ; notamment aux Etats-Unis où Balyo enregistre sa croissance la plus dynamique et où la société continuera d'investir dans ses équipes.

L'entreprise réitère pour l'exercice 2023 un objectif de commandes en ventes directes qui représentera 65% du volume total de commandes.

Les équipes R&D poursuivront leurs efforts afin de proposer à une sélection de clients la digitalisation de leur expérience dès 2023. Il s'agira de fournir des outils d'installation ne nécessitant aucune compétence en programmation ou en automatisation, pour l'ensemble de la gamme de robots. D'autres innovations permettront aux clients de bénéficier de robots plus sensibles à leur environnement et de les rendre plus intelligents en permettant notamment un redémarrage autonome dès qu'un obstacle disparaît du sol.