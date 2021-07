Balyo : sous pression

(Boursier.com) — Balyo recule de plus de 5% à 1,446 euro après avoir enregistré un chiffre d'affaires de 9,6 ME au cours du premier semestre 2021, en croissance de +11% par rapport au premier semestre 2020. Au cours du deuxième trimestre 2021, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 5,3 ME, en progression de +8% par rapport au T2 2020.

Après la prise en compte de nouvelles commandes pour 5,2 ME au deuxième trimestre 2021, le carnet de commandes au 30 juin 2021 ressort à 8,8 ME, contre 8,7 ME au 31 mars 2021.

Au cours du second semestre 2021, la dynamique commerciale devrait continuer de bénéficier de l'ancrage des leviers opérationnels, du renforcement de la Direction commerciale avec la récente nomination de Mark Stevenson en qualité de Chief Sales Officer, des partenariats commerciaux avec les intégrateurs, d'une plus grande autonomie commerciale des OEM historiques, des ventes en direct ainsi que de la montée en puissance des développements technologiques, notamment de l'OS, au service de la dernière génération des robots BALYO.

"Notre scénario 2021 est confirmé à ce stade, le surplus de CA étant compensé par les moindres commandes sur le trimestre" commente Portzamparc qui souligne que la visibilité est faible sur 2022. "Nos attentes pourraient être optimistes (CA 38 ME +50%)... Les engagements de commandes de Linde seront déterminants même si Balyo se développe avec des ventes directes. Après une forte hausse qui nous semblait injustifiée entre octobre 2020 et mars 2021 (x2,8), la valorisation nous paraît désormais plus cohérente avec le profil du groupe" poursuit l'analyste qui passe de 'Vendre' à 'Conserver' avec un objectif 1,5 euro inchangé.