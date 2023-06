Balyo : SoftBank lance une OPA amicale à 0,85 euro l'action

(Boursier.com) — Balyo et une filiale à 100% de SoftBank Group Corp (avec ses affiliés, SoftBank), ont conclu un accord définissant les termes et conditions de l'acquisition proposée des actions de Balyo par SoftBank, dans le cadre d'une offre publique d'achat réglée entièrement en numéraire au prix de 0,85 euro par action.

Cette offre amicale au prix de 0,85 euro par action, représente une prime d'environ 54,3% par rapport au cours de bourse moyen pondéré par les volumes sur les 30 derniers jours de bourse.

Le Conseil d'administration de Balyo accueille favorablement le projet d'offre.

Un Protocole d'accord contenant les principaux termes de l'Offre a été conclu entre Balyo et SoftBank.

Accord de Balyo avec ses créanciers séniors

Le 13 juin, Balyo a aussi signé un accord avec ses créanciers séniors concernant l'extension de ses accords de financement séniors existants. Cet accord a été rendu nécessaire en raison de l'incapacité prévue de la société d'honorer les prochains paiements dus à ses créanciers séniors. Il procurera à Balyo une visibilité sur sa situation financière de court terme.

Financement intérimaire

Par ailleurs, SoftBank va procurer à Balyo un financement intérimaire d'un montant de 5 millions d'euros pour permettre à Balyo de faire face à ses besoins en fonds de roulement. Il sera versé en plusieurs tirages et structuré sous forme d'obligations convertibles émises par Balyo au profit de SoftBank, à échéance du 31 octobre 2024.

Celles-ci porteront intérêt à un taux annuel égal au taux le plus élevé entre 10%, ou la somme de 10% et du taux SOFR en euros.

Le montant tiré par Balyo dans le cadre du Financement est convertible au choix de SoftBank.

Selon que les obligations sont converties avec ou sans cette décote de 20%, les actions nouvelles issues d'une conversion intégrale en actions représenteront entre 14,7% et 17,7% du capital social de Balyo.

Il est précisé qu'en cas de résiliation de l'offre, le financement restera en place mais le montant disponible pour Balyo sera réduit à 3 ME, déduction faite des montants déjà tirés.

Rappelons que l'action Balyo est actuellement sur un cours de 0,54 euro.