Balyo signe un contrat avec Auchan

(Boursier.com) — Balyo , leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce la signature d'un contrat avec Auchan pour la gestion de plus de 2.000 palettes au sein de son centre logistique de distribution.

Auchan Retail France souhaite ainsi accélérer l'adoption de robots de manutention et confie à BALYO le stockage et le déstockage autonome de 2.000 palettes en grande hauteur au sein de sa plateforme logistique.

Pour rappel, le centre inauguré en 2021 est opérationnel avec une flotte de robots depuis l'automne 2021. Il s'agit d'une cellule logistique traditionnelle anciennement opérée par un 3PL, transformée depuis afin de traiter le mouvement de palettes " quai à quai " de manière totalement autonome. Les opérations de livraison et de stockage y sont exécutées en conditions réelles, représentatives de celles d'entrepôts logistiques ou de sites de production.

Cette collaboration avec Auchan prévoit le stockage et le déstockage de plus de 2.000 palettes pendant une période de 6 mois reconductible, selon une offre au mouvement de palette "as a service", c'est-à-dire payée au stockage et au mouvement de palette. Les palettes seront mises en stock durant 3 semaines dans des allées pour robots à mât rétractable (3.1 m) et étroites (1.9 m), avec jusqu'à 200 palettes mises en stock par jour sur une durée de 8 heures.