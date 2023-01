Balyo sélectionné par Behr Paint pour équiper quatre centres de distribution avec une flotte de chariots 'REACHY' autonomes

(Boursier.com) — BALYO , leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce avoir été sélectionné par la société Behr Paint Company pour équiper quatre nouveaux centres de distribution situés aux États-Unis. Au cours de l'année 2023, BALYO déploiera sur chacun de ces sites une flotte de robots "REACHY" pour automatiser les opérations de stockage et de déstockage.

Behr Paint Company est l'un des plus grands fabricants de peintures, d'apprêts, de finitions décoratives, de teintures, de produits de préparation de surface et d'application destinés aux bricoleurs et aux professionnels aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Chine et au Chili. Afin d'optimiser les espaces de stockage et de réduire les coûts d'exploitation de ses centres de distribution situés aux États-Unis, Behr a choisi BALYO, pionnier des chariots de manutention autonomes.

Les robots BALYO automatisent non seulement les opérations, mais améliorent également la sécurité et réduisent les dommages souvent associés à la manutention manuelle des marchandises. Les innovations de BALYO transforment les chariots élévateurs industriels standard afin qu'ils puissent travailler de manière autonome grâce à la navigation SLAM et LiDAR, ainsi qu'à une multitude d'autres capteurs.

Spécifiquement conçus pour fonctionner dans des allées très étroites et présentant des contraintes d'espace ou à grande hauteur - telles que des allées étroites et un espacement minimal des palettes dans les rayonnages - les robots REACHY offrent un haut niveau de précision, de productivité et de sécurité, répondant ainsi aux attentes élevées fixées par Behr. La simplicité d'utilisation et la facilité de déploiement ont également été déterminantes dans la décision de Behr d'étendre sa flotte.

Pascal Rialland Président Directeur général de BALYO, a déclaré : "Nous sommes très enthousiastes à l'idée de convertir de nouveaux sites pour Behr, après un 1er projet réussi en 2022, et fiers de poursuivre notre parcours avec une marque aussi prestigieuse que Behr. Nous avons collaboré avec Behr sur un premier site à Dallas avec 3 robots capables de faire face à des conditions d'espace extrêmes et nous allons à présent nous lancer sur 4 nouveaux sites avec 12 de nos robots à mat rétractable " Gen2 ". Les quatre sites seront opérationnels en 2023. Cette confiance renouvelée par ce déploiement d'envergure dans l'ensemble du réseau Behr prouve de manière concrète les nombreuses avancées réalisées par BALYO ces dernières années, en termes de performance, de facilité d'utilisation, de flexibilité et de rapidité de déploiement de nos robots et technologies. La robotisation des flux logistiques pour le stockage à grande hauteur reste un défi encore inexploité par les industriels et les logisticiens et BALYO est parfaitement positionné pour répondre à cette demande croissante".

Prochaine publication financière : chiffre d'affaires 2022, le 26 janvier 2023.