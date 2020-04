Balyo retombe de 10%

(Boursier.com) — Balyo retombe de 10% à 0,817 euro, alors que le groupe tourne au ralenti avec le confinement, avec 20% de ses effectifs européens en chômage partiel ou arrêtés... Balyo pointe qu'il a des stocks pour assembler des kits dans de bonnes conditions jusqu'à la mi-avril et qu'il rencontre des perturbations dans l'installation de certains projets, du fait de la fermeture de certains sites clients ou d'interdictions de déplacements transfrontaliers...

Le groupe a déclaré ainsi ne plus être en mesure de tenir ses objectifs de chiffre d'affaires (plus de 30 ME) et d'équilibre financier dans le courant du S2 2020.

"Nous apprenons également qu'Hyster-Yale, membre du conseil d'administration, actionnaire à hauteur de 4,27% du capital et partenaire industriel (11% du CA 2018) a démissionné du conseil d'administration le 27 mars" déclare Portzamparc qui souligne que "bien que le partenariat industriel reste inchangé, les raisons de cette démission restent obscures. En remplacement, Pascal Rialland, Directeur Général, sera coopté lors de la prochaine assemblée générale".

L'analyste poursuit : "Alors que nous estimions que Balyo avait besoin de 10 ME de 'new cash' d'ici la fin du S1 afin de faire le pont avec son nouveau modèle, les conditions boursières pour une augmentation de capital ne le permettent pas... Le groupe pourrait néanmoins profiter des aides annoncées par l'État en soutien des entreprises innovantes. Compte tenu des incertitudes sur le cash, nous passons à 'Conserver' contre 'Acheter' précédemment, et abaissons notre objectif de cours de 3,05 à 1,6 euro.