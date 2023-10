Balyo : résultats de l'offre lancée par SVF II Strategic Investments

(Boursier.com) — A l'issue de la clôture de la période initiale de l'offre lancée par SVF II Strategic Investments AIV LLC sur les titres de Balyo, la filiale à 100% de SoftBank Group Corp (SBG) détiendra 24.327.057 actions ordinaires et 6.270 actions de préférence représentant, après assimilation des actions auto-détenues et couvertes par un contrat de liquidité, 71,44% du capital et 71,43% des droits de vote de Balyo sur une base non diluée, et 11.753.581 BSA, soit 100% des BSA en circulation.

Balyo et SBG "se félicitent du succès de cette première période d'offre".

Le règlement-livraison de l'offre interviendra le 3 novembre.

L'offre, connaît donc une suite positive, et sera rouverte du 3 au 16 novembre 2023, selon les mêmes termes que la première période d'offre, à savoir un prix de 0,85 euro par action ordinaire, 0,01 euro par action de préférence et 0,07 euro par BSA, afin de permettre aux porteurs de titres qui n'ont pas encore apporté leurs titres de le faire.