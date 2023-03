Balyo : résultats 2022 dégradés

(Boursier.com) — Dans un contexte inflationniste et marqué par la pénurie de certains composants électroniques, la société Balyo a vu son taux de marge brute s'élever à 43% en 2022 contre 46% en 2021 alors que ce taux était de 35% à l'issue du premier semestre 2022.

Les charges opérationnelles (frais de recherche et développement, frais de marketing et vente, frais généraux et administratifs) s'établissent à 14,6 ME et sont en hausse de +19% par rapport à 2021. Balyo enregistre ainsi une dégradation de sa perte opérationnelle à -4,5 ME contre -1,5 ME en 2021. La perte nette 2022 ressort à -4,6 ME contre -1,9 ME en 2021.

Le spécialiste des solutions robotisées pour les chariots de manutention avait enregistré des revenus 2022 en croissance de 11% par rapport à 2021, à hauteur de 24,1 ME. Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes représentait 12,7 ME, contre 9,5 ME en 2021, soit une progression de +33%.

Balyo précise que ses comptes 2022 ont été établis en application du principe de continuité d'exploitation après avoir pris en compte toutes les informations disponibles à date, en particulier les prévisions de trésorerie. Celles-ci reposent notamment sur la trésorerie disponible de 8,2 ME au 31 décembre 2022, la signature d'un contrat cadre de commandes de la part de LINDE Material Handling à hauteur de 11,5 ME pour l'exercice 2023, ainsi qu'un accord d'allongement du délai de paiement auprès d'un fournisseur.

Balyo étudie plusieurs options stratégiques et de financement additionnel, afin d'étendre son horizon de trésorerie pour financer le développement de ses activités et notamment, la croissance de ses ventes directes.