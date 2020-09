Balyo renouvelle une partie de sa gamme de robots

Balyo renouvelle une partie de sa gamme de robots









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Balyo , leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce le lancement d'une nouvelle génération de robots à mât rétractable.

Pascal Rialland, Directeur général de BALYO, souligne : "Portés par l'innovation, au coeur de l'ADN de BALYO, pionnier des solutions robotisées pour les chariots de manutention, nous sommes fiers d'annoncer le lancement d'une nouvelle génération de robots qui facilitera la robotisation des flux logistiques de nos clients. La solution, qui permet d'améliorer l'expérience client, est simple à déployer car elle ne nécessite aucune modification des infrastructures de stockage existantes. D'autre part ces robots affichent des niveaux de performance proches voire supérieurs à ceux d'un opérateur. Avec des fonctionnalités élargies (champ d'applications étendu, diversité accrue des palettes transportées), le lancement de cette nouvelle gamme confirme notre positionnement d'acteur incontournable du secteur de la robotique mobile."

Markus Schmermund, VP Automation & Intralogistics Solutions, LMH EMEA, a déclaré : "Ce robot à mât rétractable de deuxième génération R-MATIC devient désormais un outil incontournable pour les applications de stockage de palettes. Grâce à son design mécanique optimisé et au renouvellement de ses capteurs principaux, ce robot est à la pointe de la technologie et permet d'évoluer dans les allées les plus étroites ainsi que de reconnaître plusieurs types de palettes. Les performances atteintes définissent un nouveau standard dans notre industrie tout en garantissant un niveau de sécurité et de précision très élevé."