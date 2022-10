Balyo renforce son carnet de commandes mais reste prudent

(Boursier.com) — Balyo a enregistré un chiffre d'affaires de 4,3 millions d'euros au cours du 3e trimestre 2022, soit un repli de 25% par rapport au 3e trimestre 2021.

Au cours des 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'élève à 12,6 ME, soit une baisse de 18% par rapport à l'an dernier.

Après intégration des commandes du 3e trimestre 2022 pour un montant de 6 ME, le carnet de commandes s'établit à 13,3 ME, au 30 septembre 2022 (10,3 ME au 30 septembre 2021), soit une amélioration de +29%. Les prises de commandes ont majoritairement été réalisées dans la région EMEA, en hausse de +30% dans à l'année dernière.

Stratégie et perspectives

Fort du renforcement de ses équipes commerciales, Balyo va poursuivre l'exécution de sa stratégie et accélérer la transition vers les ventes en direct, notamment en Amérique du Nord, dans le but de réduire la dépendance commerciale vis-à-vis de ses partenaires historiques.

Balyo demeure prudent face au contexte actuel. La hausse des coûts de production des kits robotiques, en lien avec l'augmentation des prix des matières premières et de l'énergie, ainsi que l'allongement des délais d'approvisionnement des composants électroniques et des chariots de manutention pour les projets vendus en direct, sont suivis de près par la société.