Balyo recule après les annonces

(Boursier.com) — Balyo recule de 1,7% à 1,218 euro ce vendredi, alors que le leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention a annoncé des prises de commandes de 6,9 ME, en forte progression de +91%. Le carnet de commandes s'établit à 10,3 ME au 30 septembre, en croissance de 16% et le chiffre d'affaires à 15,4 ME, en hausse de +2%.

"Nous abaissons nos anticipations de CA 2021 de 25 à 22 ME suite à cette publication" commente Portzamparc. "Mécaniquement, le ROC devrait rester négatif cette année" souligne l'analyste qui reste à conserver sur le dossier en visant un cours de 1,46 euro.