Balyo : recul du chiffre d'affaires au 1er semestre

(Boursier.com) — Balyo a enregistré un chiffre d'affaires de 8,3 millions d'euros au cours du 1er semestre 2022, en retrait de -14% par rapport au 1er semestre 2021.

Au cours du 2e trimestre 2022, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 4,4 ME, en recul de -17% par rapport au 2e trimestre 2021.

Après la prise en compte de nouvelles commandes pour un montant de 4,7 ME au 2e trimestre 2022, Balyo totalise un carnet de commandes de 11 ME au 30 juin (8,8 ME l'an passé). Le carnet de commande ressort en forte progression, +25% par rapport au 1er semestre 2021.

Stratégie et perspectives

Au second semestre 2022, Balyo poursuivra l'exécution de son plan commercial avec une croissance forte attendue des ventes en direct, soutenue par la mise en place d'une équipe opérationnelle et de services, ce qui permettra de réduire la dépendance à son partenaire historique Linde Material Handling.

Balyo devrait continuer à afficher une bonne dynamique commerciale en dépit du contexte inflationniste et des difficultés d'approvisionnement. S'agissant de l'approvisionnement de certains composants électroniques et de l'allongement des délais, l'entreprise demeure prudente face au contexte. La hausse des coûts de production des kits robotiques, en lien avec l'augmentation des prix des matières premières et de l'énergie, l'allongement des délais d'approvisionnement des composants électroniques ainsi que les chariots de manutention pour les projets vendus en direct sont également suivis de près sans que la société ne puisse évaluer leur impact précis à date.

Le chiffre d'affaires du second semestre 2022 bénéficiera notamment de l'engagement de commandes de la part de Linde, plus important au second semestre 2022, et de la part croissante des ventes réalisées en direct.