Balyo publie un chiffre d'affaires de 9,6 ME au premier semestre, en croissance de +11%

(Boursier.com) — Balyo a enregistré un chiffre d'affaires de 9,6 ME au cours du premier semestre 2021, en croissance de +11% par rapport au premier semestre 2020. Au cours du deuxième trimestre 2021, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 5,3 ME, en progression de +8% par rapport au T2 2020.

Après la prise en compte de nouvelles commandes pour 5,2 ME au deuxième trimestre 2021, le carnet de commandes au 30 juin 2021 ressort à 8,8 ME, contre 8,7 ME au 31 mars 2021.

Afin de renforcer son leadership technologique et la valeur des robots pour ses clients, BALYO a conclu au cours du semestre écoulé plusieurs partenariats clés.

La société s'est associée à FM Logistic (entreprise de premier plan qui fournit des solutions supply chain et est basée dans plus de 14 pays), pour ouvrir une plateforme logistique

dont l'objectif est de s'imposer comme un centre de référence dans la robotique mobile en France et en Europe, afin de mettre en valeur les solutions innovantes de BALYO.

BALYO a établi un partenariat avec Körber Supply Chain, intégrateur intralogistique de premier rang, filiale du groupe Körber AG, pour proposer ses équipements de manutention autonome aux entreprises du monde entier. L'intégration des gammes de robots BALYO au sein des solutions de K?rber permettra de répondre aux exigences liées à la manutention des palettes, incluant les charges lourdes et volumineuses.

La société a engagé la migration de ses robots vers les lidars 3D (multinappe) d'Ouster destinés à améliorer les capacités existantes de ses robots à se localiser en environnement complexe, à détecter les obstacles en hauteur ou au sol ou encore à améliorer leur efficacité énergétique.

BALYO a également effectué le premier test de sa nouvelle génération de robots à mâts rétractable en collaboration avec XPO Logistics, première entreprise de logistique en Europe.

Enfin, les dernières fonctionnalités à haute valeur ajoutée de l'OS BALYO en version 4.12 équiperont les robots installés à partir du 4ème trimestre prochain afin de poursuivre l'optimisation des flux logistiques et la simplification de l'installation des robots. Cette nouvelle version de l'OS se distingue en permettant d'équiper les robots avec les fonctionnalités suivantes :

- Safety Soft Gen2 : les robots adaptent en temps réel leur vitesse pour passer dans les zones encombrées sans déclencher d'arrêt inutile et donc simplifier l'installation des robots ;

- Perception palette : les algorithmes de perception en dépose ont été amélioré afin de gérer la prise en manuel et dépose en automatique des palettes, ceci permettant de réduire encore l'espacement des palettes en rack ou d'augmenter la tolérance aux débords de charges ;

- Autocalibration : la capacité d'autocalibration des robots a été largement étendue permettant une mise en place ou un redémarrage accéléré des robots après la livraison sur site ou suite à une opération de maintenance.

Evénement post-clôture : Rachat des 88.750 BSA émis en juillet 2020 par Sherpa Mobile Robotics au bénéfice de BALYO

Dans le cadre de l'entrée de CAPZA Transition au capital du groupe Norcan, BALYO a fait usage de sa faculté de se faire racheter les 88.750 BSA émis à son bénéfice en juillet 2020 par Sherpa Mobile Robotics (SMR), filiale de Norcan.

Pour rappel, afin de se concentrer sur sa nouvelle stratégie, BALYO avait conclu en début d'année 2020 un accord avec Norcan afin de lui permettre le développement opérationnel de la gamme Sherpa, au travers de la société SMR créée à cet effet. Aux termes de cet accord, et en contrepartie notamment des dépenses de développement engagées, de l'apport de la propriété intellectuelle et des équipes nécessaires au développement de la gamme Sherpa, SMR avait émis des BSA au bénéfice de BALYO pouvant lui donner accès, sous certaines conditions, jusqu' à 30% du capital de SMR.

La cession des BSA devrait intervenir le 23 juillet prochain en contrepartie du versement d'un prix de 1,1 ME.

BALYO continuera à assister SMR dans le cadre des contrats de licence et d'assistance technique signés en 2020.

Stratégie et perspectives

Au cours du second semestre 2021, la dynamique commerciale de BALYO devrait continuer de bénéficier de l'ancrage des leviers opérationnels, du renforcement de la Direction commerciale avec la récente nomination de Mark Stevenson en qualité de Chief Sales Officer, des partenariats commerciaux avec les intégrateurs, d'une plus grande autonomie commerciale des OEM historiques, des ventes en direct ainsi que de la montée en puissance des développements technologiques, notamment de l'OS, au service de la dernière génération des robots BALYO.

Prochaine communication financière BALYO : résultats semestriels 2021, le 27 septembre 2021 après clôture de la bourse.