Balyo : partenariat stratégique avec Körber

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Balyo annonce un partenariat avec Körber, un intégrateur doté d'une expertise technologique inégalée de la chaîne d'approvisionnement. Ce partenariat permettra de proposer aux entreprises du monde entier la toute dernière technologie en matière d'équipements de manutention autonome.

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots mobiles autonomes (AMR) : robots élévateurs à fourche, tracteurs robotisés (pour les trains logistiques), gerbeurs robotisés (mouvements de palette au sol ou à faible hauteur) et robots à mât rétractable (pour les rayonnages de grande hauteur). Grâce aux capteurs laser de sécurité de niveau PLd et à la technologie propriétaire "Driven by Balyo", qui permet aux systèmes de manutention robotisés du Groupe de naviguer en totale autonomie, les clients peuvent intégrer en toute simplicité les robots Balyo dans leurs systèmes existants sans modifier leurs infrastructures.

Ce partenariat leur ouvre de nouvelles opportunités. L'intégration des gammes de robots Balyo au sein des solutions de Körber permettra de répondre aux exigences liées à la manutention des palettes, incluant les charges lourdes et volumineuses. Les clients gagneront ainsi en flexibilité, en agilité et en évolutivité, ce qui leur permettra d'absorber facilement les variations de volume et d'améliorer leur productivité à mesure du développement de leur activité. Ces solutions permettent également de renforcer la sécurité et la productivité des salariés. Pour un environnement de travail plus sûr, les robots sont équipés des fonctions Smart Safety et Stop-and-go. Le champ de détection logicielle assure en temps réel la détection d'obstacles et donne au véhicule robotisé l'instruction de se déplacer ou de s'arrêter en fonction de l'environnement. Le robot de manutention permet également de pallier les pénuries de main-d'oeuvre. Cette solution, loin de remplacer les employés, leur permet d'accomplir des tâches à plus forte valeur ajoutée en opérant à proximité des robots.