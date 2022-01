Balyo : partenariat avec Bolloré Logistics !

(Boursier.com) — Balyo , leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, signe un partenariat avec Bolloré Logistics, l'un des leaders mondiaux du transport et de la logistique, pour automatiser les mouvements de palettes dans leurs entrepôts de la zone Asie-Pacifique.

L'objectif est de favoriser une collaboration étroite pour implémenter les solutions robotisées de Balyo dans la zone Asie-Pacifique et ainsi accompagner Bolloré vers l'excellence opérationnelle. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie du B.Lab - l'accélérateur d'innovation de Bolloré Logistics - pour favoriser la coopération entre différents acteurs innovants du secteur de la logistique sur des technologies telles que la robotique, l'IoT et l'IA. Il soutiendra l'engagement de B.Lab à concevoir des solutions de supply chain créatrices de valeur sur différents domaines d'innovation, plus précisément sur le domaine de l'automatisation et de l'innovation en entrepôt.

L'équipe de Balyo à Singapour sera désormais installée dans le B.Lab de Singapour et bénéficiera des installations de Bolloré Logistics pour poursuivre le développement et la commercialisation des solutions de Balyo dans la région. Depuis cette plateforme, Balyo bénéficie d'un lieu unique pour accueillir des clients ou des prospects et effectuer des démonstrations en situation réelle, améliorant ainsi la visibilité de ses technologies en vue de leur commercialisation dans la région APAC.

Grâce à la mutualisation des expertises et des ressources, Bolloré Logistics profite du savoir-faire technologique de Balyo dans l'un de ses principaux centres logistiques d'Asie-Pacifique et va accélérer sa transition vers la robotique appliquée au mouvement autonome des palettes.

Concrètement, ce partenariat se matérialise par une première commande pour un chariot robotisé "VNA" Balyo à destination du Blue Hub, un entrepôt d'une superficie de 50 000 m2 entièrement automatisé et équipé de technologies de pointe. Des discussions sont en cours entre les deux entités pour une première extension au Green Hub, un autre site logistique détenu par Bolloré Logistics, pour un chariot robotisé à mât rétractable pour des applications 'Reach'. A la suite de cette phase d'essai, les deux parties ambitionnent d'initier à court terme des études pour sélectionner les sites de Bolloré Logistics de la zone Asie-Pacifique qui pourront être équipés des solutions Balyo.