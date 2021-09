Balyo : message reçu

(Boursier.com) — Balyo monte de 1,8% ce lundi à 1,368 euro, alors que le groupe a annoncé ses résultats du 1er semestre avec un chiffre d'affaires de 9,6 ME au cours du premier semestre 2021, en croissance de +11% par rapport au premier semestre 2020. Au cours du deuxième trimestre 2021, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 5,3 ME, en progression de +8% par rapport au T2 2020. Après la prise en compte de nouvelles commandes pour 5,2 ME au deuxième trimestre 2021, le carnet de commandes au 30 juin 2021 est ressorti à 8,8 ME, contre 8,7 ME au 31 mars 2021.

Afin de renforcer son leadership technologique et la valeur ajoutée des robots pour ses clients, BALYO a conclu plusieurs partenariats clés au cours du semestre écoulé avec FM Logistic, Körber Supply Chain ou Ouster. Ces collaborations visent respectivement, à mettre en valeur les solutions innovantes de BALYO via un centre de référence dans la robotique mobile en France et en Europe, à proposer ses équipements de manutention autonome aux entreprises du monde entier, à migrer vers l'utilisation de lidars 3D pour améliorer les capacités existantes de ses robots et, enfin, à effectuer les premières livraisons de sa nouvelle génération de robots à mâts rétractable.

Enfin, les dernières fonctionnalités à haute valeur ajoutée de l'OS BALYO en version 4.12 équiperont les robots installés à partir du 4ème trimestre 2021 afin de poursuivre l'amélioration de la performance des robots et la simplification de l'installation ou de l'utilisation des robots.

La forte amélioration de la marge brute, qui bénéficie d'un effet favorable lié à la comptabilisation de coûts de garanties pour 1,1 ME au S1 2020 (0,5 ME au titre d'appels en garantie acceptés au titre des exercices antérieurs et 0,6 ME au titre d'une provision pour garantie pour les périodes à venir), s'explique principalement par le succès de la stratégie opérationnelle mise en place au cours des derniers semestres dont les effets ont pu être observés dès le S2 2020. BALYO récolte ainsi les fruits des actions implémentées pour optimiser les process d'installation, de formation et de contrôle qualité. En particulier, le basculement vers la vente de kits robotiques a très largement soutenu cette dynamique d'amélioration.

Efforts payants

Après une réduction significative des dépenses opérationnelles en 2020, les efforts ont été poursuivis au S1 2021 avec une diminution des dépenses de Recherche et Développement (-16%), des dépenses liées aux Ventes et Marketing (-15%) et des Frais généraux et administratifs (-15%). Au global, les dépenses opérationnelles baissent de 15% par rapport au S1 2020. Cette évolution s'explique principalement par la baisse de la masse salariale en lien avec la diminution des effectifs sur la période (168 collaborateurs à fin juin 2020 à 145 à fin juin 2021).

Après prise en compte de ces éléments, la perte opérationnelle ressort à -1,7 ME sur la période contre -6,5 ME au S1 2020. Au 30 juin 2021, le résultat financier s'élève à une perte de 0,02 ME contre une perte de -0,2 ME au 30 juin 2020. Cette évolution s'explique par les résultats de change au cours des périodes (positif au 30 juin 2021, négatif au 30 juin 2020).

Au total, le résultat net du premier semestre 2021 s'établit à -1,7 ME, contre -6,7 ME au S1 2020.

Au 30 juin 2021, la société dispose d'une trésorerie de 6,4 ME contre 8,7 ME au 30 juin 2020.

Stratégie et perspectives affichées

Au cours du second semestre 2021, la dynamique commerciale de BALYO devrait continuer de bénéficier de l'ancrage des leviers opérationnels, du renforcement de la Direction commerciale avec la récente nomination de Mark Stevenson en qualité de Chief Sales Officer, des partenariats commerciaux avec les intégrateurs, d'une plus grande autonomie commerciale des OEM historiques, des ventes en direct ainsi que de la montée en puissance des développements technologiques, notamment de l'OS, au service de la dernière génération des robots BALYO. Enfin, BALYO maintient son objectif d'engagements de commandes de LINDE Material Handling à hauteur de 13,6 ME pour l'exercice 2021.

"Nous conservons notre scénario annuel (CA 25,5 ME + 17% / ROC -3,5 ME)" commente sobrement Portzamparc qui vise un cours de 1,5 euro en conseillant de 'conserver' le dossier.