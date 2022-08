Balyo : les chariots autonomes prennent de la hauteur

(Boursier.com) — Balyo a annoncé la réussite de l'installation et de la remise des chariots autonomes VNA les plus hauts du monde au sein des entrepôts logistiques de Singapore Storage & Warehouse (SSW), situés à Singapour. Avec une hauteur de levage s'élevant à 16,8 mètres, il s'agit du premier site au monde qui fonctionne de manière autonome à une telle hauteur grâce à des robots VNA. Balyo a réussi à remettre quatre VNA autonomes à SSW en collaboration avec Linde Material Handling. Ces robots manipulent des palettes pesant jusqu'à 750 kg.

Dans un souci d'innovation, SSW souhaitait convertir les VNA à commande manuelle de son site de Singapour en robots autonomes. Le principal défi sur ce site était la hauteur, et non le volume. Si une prise/dépose de palettes de plus de 16 mètres de manière autonome était jusqu'alors difficilement concevable, Linde Material Handling Singapore, en collaboration avec Balyo, a réussi à mettre en oeuvre son nouveau modèle autonome " Allées Très Etroites " (VNA).

Balyo estime que cela ouvre un nouveau segment d'application à ses partenaires et à ses clients qui étaient jusqu'à présent limités à des opérations manuelles ou à des entrepôts entièrement automatisés (ASRS) moins flexibles. Compte tenu des contraintes d'espace et du marché du travail restreint, comme c'est le cas à Singapour, au Royaume-Uni et au Japon, de nombreux entrepôts fonctionnent en effet à de telles hauteurs.