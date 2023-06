Balyo : le titre s'enflamme avec le projet d'OPA de SoftBank

(Boursier.com) — Dans d'énormes volumes, Balyo s'envole logiquement de 50% à 0,81 euro alors que SoftBank va lancer une OPA amicale en numéraire au prix de 0,85 euro par action. Cette offre représente une prime d'environ 54,3% par rapport au cours de bourse moyen pondéré par les volumes sur les 30 derniers jours de bourse. Le Conseil d'administration de Balyo a accueilli favorablement ce projet. SoftBank a l'intention de retirer la société de la cote. Les actionnaires historiques de Balyo (dont Bpifrance, Linde Material Handling, Hyster Yale), Thomas Duval (co-fondateur), et plusieurs actionnaires institutionnels, se sont d'ores et déjà engagés à souscrire à l'offre.

Oddo BHF note que le prix offert est très loin du cours d'IPO de 5,1 euros en juin 2017, mais souligne aussi que l'exécution du BP est aussi très éloignée des attentes initiales (de mémoire Balyo visait à l'IPO un CA de 200 ME en 2022... vs 24 ME publiés), même si les perspectives semblaient un peu plus encourageantes dernièrement. Il convient aussi de rappeler que Balyo cherchait un financement depuis plusieurs trimestres, jusqu'ici sans succès, alors que la visibilité cash ne dépasse pas 1 semestre actuellement. En ce sens, le financement de 5 ME apporté par SoftBank sous forme d'OC dans le cadre de l'opération semble aussi être un ultime recours afin d'éviter des options très dilutives de types equity line, etc.

Le prix proposé et la prime implicite paraissent cohérents au regard de la situation à laquelle faisait face Balyo, détaille le broker. Pour autant, considérant les 41% d'engagements à souscrire à l'offre qui rassemblent les principaux actionnaires, à sa connaissance, l'offre doit maintenant convaincre une base actionnariale restante qui semble très éclatée et composée principalement d'investisseurs particuliers. Autant le seuil de réussite fixé à 67% du capital semble aisément atteignable que le retrait de cote (seuil 90%) pourrait être un peu plus difficile à mettre en place, conclut le courtier.