Balyo : le carnet de commandes s'établit à 10,3 ME

(Boursier.com) — Balyo , leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires au 30 septembre 2021. Les prises de commandes sont de 6,9 ME, en forte progression de +91%. Le carnet de commandes s'établit à 10,3 ME au 30 septembre, en croissance de +16% et le chiffre d'affaires à 15,4 ME, en hausse de +2%.

Pascal Rialland, Président-Directeur Général de BALYO, déclare : "La dynamique de BALYO se confirme au cours du trimestre écoulé comme en atteste le niveau élevé des prises de commandes, notamment aux Etats-Unis, contribuant à la croissance future. Cette bonne performance commerciale résulte en particulier des ventes réalisées en direct, une accélération rendue possible par un positionnement produit pertinent, notamment sur les robots à mât rétractable et VNA dont les performances sont uniques sur le marché. Dans ce contexte, la récente levée de fonds de 6,1 millions d'euros vient doter la Société des moyens nécessaires pour accélérer cette dynamique de commercialisation en répondant à la demande croissante des clients internationaux qui souhaitent améliorer leur performance logistique".