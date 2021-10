Balyo lance une augmentation de capital réservée de 7 ME

(Boursier.com) — Le groupe Balyo a lancé une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux. L'offre primaire d'un montant cible de 7 ME sera en tout état de cause limitée à 20% du nombre d'actions de la société actuellement admises aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext Paris.

Concomitamment à l'offre primaire, des fonds gérés par Seventure Partners, actionnaire historique de Balyo depuis 2010, se sont engagés à céder un maximum de 1.358.911 actions, représentant un montant maximum d'environ 1,7 ME. Balyo assure que les fonds gérés par Seventure Partners continueront à accompagner son développement et sa croissance. A ce titre, ils se sont engagés à conserver leur participation résiduelle pour une durée minimale de 15 mois à compter de la date de réalisation de l'opération.