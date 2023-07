Balyo : forte croissance du chiffre d'affaires au 1er semestre

(Boursier.com) — Balyo a enregistré un chiffre d'affaires de 14,9 millions d'euros au cours du 1er semestre 2023, en hausse de +79% par rapport au 1er semestre 2022.

Au 2e trimestre, la société d'Arcueil a enregistré un chiffre d'affaires de 7,6 ME, en hausse de 73% par rapport au 2e trimestre 2022.

Après intégration de nouvelles commandes de 3,3 ME au 2e trimestre 2023, le carnet de commandes de Balyo s'établit à 10,3 ME au 30 juin (11 ME à la même période de l'année précédente). Cela représente une baisse de -6% par rapport au 1er semestre 2022, en raison d'un ralentissement de l'activité aux Etats-Unis. Au cours de la période, Balyo a réalisé 24% de ses prises de commandes en direct (36% en 2022), soit un niveau de performance inférieur aux ambitions de la Société, en raison notamment de retards clients.

Balyo reste confiant pour rattraper le retard des commandes de ventes directes au cours du 2e semestre 2023.

Balyo rappelle qu'un projet d'offre publique d'achat de SoftBank Group est en cours et vise à acquérir les actions de Balyo au prix de 0,85 euro par action ordinaire. Le Conseil d'Administration de Balyo a accueilli favorablement le principe de l'offre ; le 13 juin, dans l'attente des conclusions de l'expert indépendant sur ses conditions financières.