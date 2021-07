Balyo / FM Logistic : partenaires dans l'ouverture d'une plate-forme logistique

Balyo / FM Logistic : partenaires dans l'ouverture d'une plate-forme logistique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Balyo annonce se pourvoir de son propre centre de distribution logistique, un dispositif idéal pour poursuivre ses innovations technologiques grandeur nature et accueillir ses clients et partenaires. Ce nouveau site, basé à Moissy-Cramayel au Sud-Est de Paris, est intégré au sein d'une plateforme logistique Prologis où opèrent des logisticiens de premier plan.

Balyo a décidé de s'associer à FM Logistic qui opérera cette plate-forme logistique. L'objectif de cette collaboration est de rapidement développer un centre logistique de référence dans la robotique mobile en France et en Europe, non seulement pour les clients, mais aussi pour les écoles et universités.

Le centre de 'fulfillment' Balyo, cellule logistique traditionnelle anciennement opérée par un 3PL, est un centre opérationnel qui traite les mouvements de palettes de manière totalement autonome avec des robots Balyo de quai à quai. Les opérations y sont exécutées en conditions réelles représentatives de celles d'entrepôts logistiques ou de sites de production. La société débute actuellement la commercialisation des plus de 5.000 espaces de stockage de palettes. Dans le cadre de leur collaboration, FM Logistic, partenaire et client de longue date de Balyo, apportera son expertise dans la gestion opérationnelle des activités logistiques du site.

Par ailleurs, la diversité des flux logistiques traités permet à Balyo d'accélérer l'amélioration continue de l'OS et des briques technologiques embarquées sur les robots. Des négociations sont en cours afin de mettre en place des initiatives similaires sur l'Asie du Sud-Est ainsi que sur le marché Américain.

Un nouveau Chief Sales Officer

Balyo annonce aussi l'arrivée dès le mois de juillet d'un nouveau Chief Sales Officer, Mark Stevenson. Natif Américain et vivant en Europe depuis de nombreuses années, Mark Stevenson travaille depuis plus de 20 ans dans la logistique robotisée auprès de sociétés reconnues telles que JBT ou Dematic. Son expérience internationale dans le développement commercial en vente directe et indirecte sera un atout pour Chief Sales Officer afin d'accélérer la commercialisation de ses solutions à travers le Monde. Mark sera responsable dans ses nouvelles fonctions de la direction commerciale du groupe ainsi que du service client.