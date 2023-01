Balyo : en croissance annuelle de 11% après un gros T4 2022

(Boursier.com) — Balyo a enregistré un chiffre d'affaires de 11,5 ME au cours du quatrième trimestre 2022, en très forte augmentation (+81%) par rapport au quatrième trimestre 2021, portant le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice 2022 à 24,1 ME (+11%).

Au cours du dernier trimestre de l'exercice 2022, le spécialiste des robots autonomes de manutention indique avoir bénéficié de l'effet de saisonnalité favorable des revenus issus du contrat cadre avec Linde et d'un effet rattrapage par rapport aux précédents trimestres. Par ailleurs, le dynamisme observé aux Etats-Unis se confirme puisque l'activité réalisée au cours du trimestre écoulé dans cette zone géographique progresse très fortement (+332% par rapport au T4 2021).

Le quatrième trimestre 2022 a été marqué par le fort rebond de la dynamique commerciale avec des prises de commandes en nette progression atteignant 10,6 ME (+108%). Pour la première fois dans l'histoire de Balyo, la part des commandes réalisées en direct au cours du dernier trimestre était supérieure au canal historique indirect.

En 2022, les commandes en direct représentaient 37% des nouvelles commandes enregistrées contre 17% en 2021. Au total, le carnet de commandes s'établit à 12,7 ME, au 31 décembre 2022 contre 9,6 ME il y a un an, soit une hausse de +33%. Au niveau de la répartition par géographie, le carnet de commandes dans la zone Americas ressort en très forte croissance (+86%) à 5,8 ME.

" En 2023, Balyo entend maintenir la dynamique de ventes directes enregistrée au T4 2022 et pour la première fois, la plupart des commandes prises cette année seront des commandes de ventes directes, avec l'objectif d'un volume global de prises de commandes de ventes directes de 65% du total, qui augmentera également par rapport à 2022 ", annonce le PDG, Pascal Rialland.