Balyo : en berne après les comptes

(Boursier.com) — Balyo corrige de 3,3% ce vendredi à 1,05 euro, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 3,9 millions d'euros au cours du 1er trimestre 2022, soit un repli de -10% par rapport au 1er trimestre 2021. Il s'explique principalement par un revenu moins important avec son partenaire Linde Material Handling comparé à l'an dernier, mais il devrait être rattrapé au cours des prochains trimestres, sachant que Linde Material Handling a signé avec la société un contrat cadre de commandes annuel de 13,9 ME pour 2022.

A l'instar des précédents trimestres, le positionnement différenciant de Balyo, notamment son leadership technologique, lui permet de poursuivre sa dynamique commerciale. Après intégration de nouvelles commandes pour 4,6 ME au 1er trimestre 2022, une progression de +7% par rapport au 1er trimestre 2021, le carnet de commandes au 31 mars 2022 s'élève à 10,1 ME, en hausse de +16% comparé au 31 mars 2021.

Stratégie et perspectives

Résolument engagé dans l'exécution de son plan commercial Balyo ambitionne d'accélérer la croissance de ses prises de commandes en 2022, notamment en vente directe, grâce à un positionnement unique sur le marché de la robotique mobile et du mouvement de palette. Balyo compte également tirer profit du renforcement de ses équipes commerciales, notamment aux Etats-Unis.

S'agissant de l'approvisionnement de certains composants électroniques et de l'allongement des délais, Balyo demeure prudent face au contexte actuel... La hausse des coûts de production des kits robotiques, en lien avec l'augmentation des prix des matières premières et de l'énergie, ainsi que l'allongement des délais d'approvisionnement de base truck pour les projets vendus en direct sont également suivis de près sans que la société ne puisse évaluer leur impact précis à date.

"Nous confirmons notre scénario 2022 (CA 25,5 ME +17% / Marge Brute 42% / ROC -1,9 ME) et attendons un rattrapage de la dynamique commerciale sur le reste de l'année... Le risque de décalage reste néanmoins présent" commente Portzamparc qui reste à 'Conserver'.