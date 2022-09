Balyo : des retards d'approvisionnement pourraient impacter le chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Balyo a enregistré des revenus à hauteur de 8,3 millions d'euros, en baisse de -14% par rapport au 1er semestre 2021. Cette baisse s'explique notamment par un effet saisonnier défavorable concernant les livraisons réalisées auprès de son partenaire Linde Material Handling. Balyo devrait connaître un rattrapage de son chiffre d'affaires au cours du second semestre 2022.

Après la prise en compte de nouvelles commandes pour 4,7 ME au 2e trimestre 2022, le carnet de commandes au 30 juin 2022 s'élève à 11 ME (8,8 ME au 30 juin 2021), en forte progression (+25%) par rapport au 1er semestre 2021. Plus de 50% des prises de commandes en direct ont été réalisées aux USA. Les Etats-Unis deviennent ainsi la première zone commerciale de Balyo en terme de prises de commandes directes.

En parallèle, BALYO a également conclu des partenariats clés au cours du semestre écoulé avec des acteurs de premier plan. Le premier auprès de Bolloré Logistics, avec l'implémentation de solutions Balyo dans la zone Asie-Pacifique et l'accompagnement de son partenaire vers l'excellence opérationnelle. Balyo a également signé un contrat avec Auchan pour la gestion de 2.000 palettes du distributeur au sein de sa plateforme logistique, située au Sud-Est de Paris.

Le résultat opérationnel est une perte de -4,98 ME (-1,7 ME à fin juin 2021). Au total, le résultat net du 1er semestre 2022 se solde par une perte de -5 ME (-1,7 ME au 1er semestre 2021).

Au 30 juin 2022, Balyo dispose d'une trésorerie de 6,7 ME (6,4 ME au 30 juin 2021). La société considère qu'elle pourra faire face à ses échéances à 12 mois à la date de clôture des comptes semestriels, et ne prévoit pas de faire appel au marché en 2022.

Perspectives

Balyo vient de négocier un contrat cadre d'engagement de commandes avec Linde Material Handling à hauteur de 11,5 ME pour l'année 2023. La collaboration entre les deux partenaires se poursuivra à l'issue de cette date, sans prise de commandes annuelles fermes chaque année. Au cours des prochains mois, Balyo prévoit de poursuivre l'accélération des ventes en direct pour être autonome d'un point de vue commercial à compter de 2024.

Au second semestre 2022, Balyo poursuivra l'exécution de son plan commercial avec une croissance forte attendue des ventes en direct, soutenue par le renforcement des équipes commerciales et de services, ce qui permettra de continuer à réduire la dépendance commerciale vis-à-vis des partenaires historiquement exclusifs.

S'agissant de l'approvisionnement de certains composants électroniques et de l'allongement des délais, Balyo demeure prudent face au contexte actuel. La hausse des coûts de production a eu un impact, encore limité, sur les marges de l'entreprise au 1er semestre des kits robotiques, en lien avec l'augmentation des prix des matières premières ainsi que l'allongement des délais d'approvisionnement des composants électroniques ainsi que les chariots de manutention pour les projets vendus en direct.

La société attend un impact sur le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2022, qui devrait être compensé en partie au dernier trimestre 2022. La société n'est pas en mesure de confirmer à ce stade l'impact exact sur le chiffre d'affaires 2022 des retards d'approvisionnement.