Balyo : des pertes semestrielles moins lourdes

(Boursier.com) — La société Balyo a vu son taux de marge brute remonter à 41% au premier semestre 2023 contre 35% un an plus tôt. Balyo avait enregistré des revenus en hausse de 80% par rapport au premier semestre 2022, à 14,9 millions.

La perte opérationnelle s'établit à -1,85 millions d'euros sur la période, en nette amélioration après -4,98 MEUR au premier semestre 2022. Le résultat net du premier semestre 2023 s'élève à -2,4 millions d'euros, contre -5 millions d'euros au premier semestre 2022.

Le carnet de commandes portait sur 10,3 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 11 millions d'euros à la même période de l'année précédente, en raison d'un ralentissement de l'activité aux États-Unis.

Balyo prévient qu'en l'absence de succès de l'OPA déposée par SoftBank ou de prises de commandes commerciales inférieures aux attentes, et si le besoin de financement identifié début 2024 n'est pas couvert sur la période subséquente, la société pourrait alors ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et ses passifs et de régler ses dettes dans le cadre normal de son activité.

Au dernier trimestre 2023, Balyo attachera une attention particulière à la recherche de nouveaux partenariats après avoir été notifié par son partenaire historique, Linde, du non renouvellement 2024 de ses engagements de commande.