Balyo : de nouveaux outils pour améliorer la performance des robots

Balyo : de nouveaux outils pour améliorer la performance des robots









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Balyo lance de nouveaux outils logiciels permettant d'améliorer la performance de ses robots. Les robots et technologies Balyo sont opérés via une plateforme software dont les évolutions régulières améliorent leur performance et simplifient l'expérience utilisateur. Au cours des derniers mois, Balyo a, entres autres, développé des fonctionnalités à forte valeur ajoutée : un algorithme de vision 3D de dernière génération ; une digitalisation accrue et renforcement de l'autonomie des clients sur la robotique mobile ; une plateforme de suivi de la performance opérationnelle des robots ; un accrochage et décrochage autonome des remorques pour une plus grande autonomie des robots-trains logistiques.

Développer des fonctionnalités à forte valeur ajoutée est l'ADN de Balyo. Nos clients attendent de nous des solutions qui simplifient et optimisent leurs flux logistiques. La version 4.12 de notre plateforme software répond parfaitement à ces besoins et s'inscrit dans l'exécution de notre roadmap R&D, axée sur les objectifs suivants : réduire le TCO de nos clients, simplifier l'installation et l'utilisation de nos robots et améliorer constamment la performance opérationnelle de nos solutions. A cet égard, j'aurai le plaisir de partager régulièrement l'avancement de nos développements technologiques , commente Pascal Rialland, Directeur général de Balyo.

Balyo poursuivra en 2021 le développement de sa plateforme software, en axant notamment ses efforts sur l'amélioration des performances de ses systèmes, avec pour objectif de rendre les robots et leur installation toujours plus simples et productifs.