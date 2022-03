Balyo : Crédit Mutuel Equity SCR détient moins de 20% des droits de vote d'ABEO

(Boursier.com) — Par courrier reçu à l'AMF, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi en baisse, le 2 mars, indirectement, par l'intermédiaire de la société Bpifrance Investissement, laquelle agit pour le compte du FPCI FSN PME Ambition Numérique dont elle assure la gestion, les seuils de 15% du capital et des droits de vote de la société Balyo. La CDC détient, indirectement, pour le compte de ce fonds, 5.053.950 actions Balyo représentant autant de droits de vote, soit 14,97% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte de l'augmentation du nombre d'actions et de droits de vote de la société Balyo.

A cette occasion, Bpifrance Investissement, agissant pour le compte du FPCI FSN PME Ambition Numérique dont elle assure la gestion, a franchi en baisse les seuils de 15% du capital et des droits de vote de la société Balyo