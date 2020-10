Balyo : confiant en une amélioration de la tendance commerciale au 2e semestre

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2020, Balyo a enregistré des revenus à hauteur de 8,7 millions d'euros, en recul de -29% par rapport à la même période de 2019. Au 2e trimestre 2020, la baisse du chiffre d'affaires est moins marquée puisqu'elle s'établit à -17% par rapport au 2e trimestre 2019.

Après la prise en compte de nouvelles commandes pour un montant de 7,5 ME, le carnet de commandes au 30 juin 2020 s'établit à 11,7 ME (15,2 ME il y a un an). Fin juillet, Balyo a également annoncé le lancement d'une nouvelle génération de robots à mât rétractable (R-MATIC). Au niveau commercial, le développement de nouveaux accords de commercialisation auprès d'intégrateurs de solutions a dépassé les attentes puisque sur la période avec 22 nouveaux accords noués dans neuf pays, doublant son objectif et renforçant ainsi les bases de la croissance future de Balyo conformément à la stratégie présentée en début d'année.

La dégradation de la marge brute à 4% (15% au 1er semestre 2019), s'explique principalement par la comptabilisation de coûts de garanties pour 1,1 ME (0,5 ME au titre d'appels en garantie acceptés au titre des exercices antérieurs et 0,6 ME au titre d'une provision pour garantie pour les périodes à venir). La perte opérationnelle ressort à -6,5 ME sur la période (-7,9 ME au 1er semestre 2019).

Au global, le résultat net du 1er semestre 2020 s'établit à -6,7 ME (-8,1 ME au 1er semestre 2019).

Renforcement de la position de trésorerie

Au cours du semestre, Balyo a utilisé différentes mesures afin d'alléger la pression sur sa trésorerie à court terme comme le recours au chômage partiel et le décalage du paiement des charges sociales patronales. La Société a obtenu un emprunt de 9,5 ME garanti à hauteur de 90% par l'Etat français dont 6,5 ME ont été reçus au 30 juin 2020 (et 3 ME en juillet). Ce financement a ainsi renforcé la trésorerie de la société lui octroyant une visibilité accrue pour la mise en oeuvre de sa stratégie commerciale. La trésorerie disponible au 30 juin s'élève à 8,7 ME. Actuellement la société dispose d'une visibilité de trésorerie sur 2021 et peut encore avoir recours à des solutions de financement complémentaires.

Perspectives

L'impact de la crise sanitaire avait conduit la société à suspendre ses objectifs financiers pour 2020. Compte tenu des incertitudes sur le redémarrage de l'économie, Balyo n'est pas en mesure, à ce jour, d'évaluer plus précisément ses perspectives pour l'année, mais réaffirme toutefois sa confiance quant à la poursuite de l'amélioration de son activité au second semestre.