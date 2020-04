Balyo : chiffre d'affaires trimestriel en retrait

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Balyo a enregistré un chiffre d'affaires de 3,7 ME au cours du 1er trimestre 2020, en baisse de 35% sur un an mais en ligne avec le niveau d'activité du dernier trimestre 2019.

Après la prise en compte de nouvelles commandes pour 2,9 ME sur le trimestre, le carnet de commandes au 31 mars 2020 s'élève à 12,6 ME, contre 14,1 MEUR au 31 décembre 2019. Balyo estime que ce niveau de commandes est en ligne avec les engagements des partenaires industriels prévoyant une montée en puissance importante à partir du 2ème trimestre, pour atteindre 394 robots au total à fin 2020.

Par ailleurs, la commercialisation auprès d'intégrateurs de solutions, lancée en début d'année, se déroule conformément au plan.

Balyo n'est pas à ce stade en mesure d'évaluer plus précisément ses perspectives pour 2020 mais souligne que la crise sanitaire pourrait renforcer le besoin de robotisation dans les activités de manutention des industriels et des logisticiens, celle-ci faisant partie des solutions les plus adaptées pour poursuivre l'activité en cas de confinement tout en réduisant les risques de contamination.