Balyo : chiffre d'affaires 2019 en baisse de 9%

(Boursier.com) — Le groupe Balyo a enregistré un chiffre d'affaires 2019 de 21,2 ME, en baisse de 9% par rapport à 2018, reflétant les difficultés rencontrées en cours d'exercice.

Au cours du dernier trimestre, Balyo a mis en service 32 robots, portant sa base installée à 568 unités, soit une progression de +37% par rapport à 2018.

Après intégration des commandes du quatrième trimestre 2019, pour un montant de 3,8 ME, le carnet de commandes au 31 décembre 2019 s'établit à 14,1 ME, contre 20,1 ME un an auparavant.

Balyo espère réaliser cette année un chiffre d'affaires supérieur à 30 ME, en croissance d'environ +50% par rapport à 2019.