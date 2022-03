Balyo : bonne nouvelle

(Boursier.com) — Balyo monte de 3,5% à 1,10 euro ce mardi, alors qu'en 2021, le groupe a enregistré des revenus stables par rapport à 2020, à hauteur de 21,8 millions d'euros. Au 31 décembre 2021, le carnet de commandes s'établit à 9,5 ME (8,2 ME l'an dernier), soit une progression de +16%. Au cours de l'exercice 2021, le taux de marge brute est en nette amélioration, s'établissant à 46% (21% en 2020). Le cycle de structuration financière et opérationnelle engagé au second semestre 2019 et poursuivi en 2021 combiné aux nouveaux canaux de ventes permet à Balyo d'enregistrer une performance opérationnelle en nette hausse.

Balyo souligne une forte réduction de sa perte opérationnelle en 2021. Cette dernière s'élève à -1,5 ME à comparer à -7,5 ME en 2020. Au total, la perte nette 2021 ressort à -1,9 ME (-7,9 ME en 2020). Au 31 décembre 2021, Balyo disposait d'une position de trésorerie renforcée s'élevant à 10,2 ME ( 8,8 ME fin 2020), après avoir procédé à un renforcement de ses ressources financières via une augmentation de capital de 6,1 ME par placement privé, au second semestre 2021.

Perspectives affichées

Engagé dans un plan commercial ambitieux visant une forte croissance des prises de commandes, notamment en vente directe, Balyo souhaite accélérer en 2022 grâce à un positionnement unique sur le marché de la robotique mobile et du mouvement de palette. Fort d'une offre produit reconnue et inégalée sur le stockage à grande hauteur, un leadership technologique et la signature de nombreux partenariats commerciaux, Balyo pourra également compter sur le renforcement de ses équipes commerciales, notamment aux US. Par ailleurs, Linde Material Handling s'est engagé à commander des solutions Balyo à hauteur de 13,9 ME au cours de l'exercice 2022.

S'agissant de l'approvisionnement de certains composants électroniques et de l'allongement des délais, Balyo demeure prudent face au contexte actuel. La hausse des coûts de production des kits robotiques, en lien avec l'augmentation des prix des matières premières et de l'énergie, ainsi que l'allongement des délais d'approvisionnement de base truck pour les projets vendus en direct sont également suivis de près sans que la Société ne puisse évaluer leur impact précis à date.

Enfin, Balyo indique ne pas avoir d'activité ou de lien d'affaires avec la Russie ou l'Ukraine. Toutefois, les conséquences de ce conflit, directes ou indirectes, ne peuvent pour l'instant être quantifiées avec précision... "La bonne surprise sur la marge brute du S2 témoigne d'un changement de modèle (produit vs projet) qui porte ses fruits" commente Portzamparc pour qui "il faudra désormais concrétiser un retour à la croissance". Verdict : "Nous conservons notre scénario 2022 (CA 25ME / EBIT-2ME) en visant un cours de 1,46 euro".