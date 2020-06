Balyo : Assemblée générale en vue

(Boursier.com) — Balyo annonce les modalités de participation à l'Assemblée générale mixte du 26 juin, qui se tiendra à 10h. En effet, dans le contexte de l'épidémie de coronavirus et de lutte contre sa propagation, l'Assemblée générale se tiendra à huis clos, sans la présence physique des actionnaires.

Dans ce contexte, il ne sera pas possible pour les actionnaires de demander une carte d'admission, de poser des questions, de voter en séance, ni de déposer des projets d'amendements ou de nouvelles résolutions le jour de l'Assemblée générale. Les votes se feront uniquement par correspondance ou en donnant procuration à une personne dénommée, ou à la société sans indication de mandataire auquel cas il sera émis un vote favorable aux résolutions présentées ou agrées par le conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions. Par ailleurs, les actionnaires ont la possibilité de poser des questions écrites via l'adresse mail (Balyo@newcap.eu) en amont de l'Assemblée, et ce jusqu'au 22 juin à 00h et en justifiant de leur qualité d'actionnaire.

Actions de préférence

L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que le Conseil d'administration a décidé d'ajouter à l'ordre du jour deux nouveaux projets de résolutions afin de l'autoriser à créer des actions de préférences et de les attribuer gratuitement sous condition de performance, à des cadres salariés et/ou dirigeants mandataires sociaux du Groupe, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires.

En outre, le Conseil d'administration a également décidé de modifier la 16e résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital social au bénéfice d'une catégorie de bénéficiaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit) afin de changer les modalités de fixation du prix des titres à émettre.

L'ordre du jour et le texte des résolutions ainsi modifiés feront l'objet d'une publication, dans les délais légaux, au Balo d'un avis rectificatif de l'avis de réunion valant avis de convocation.

L'ensemble des documents ou informations relatifs à l'Assemblée générale mixte ainsi que le formulaire de vote par correspondance sont accessibles via le site Internet de la société au sein de l'espace dédié aux Assemblées générales dans la section "Investisseurs". Dans ce contexte sanitaire actuel la société invite d'ailleurs ses actionnaires à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site.