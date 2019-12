Balyo : +30% après les annonces !

(Boursier.com) — Balyo grimpe de 30% ce vendredi à 1,27 euro, alors que le leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées annonce des engagements de commandes de ses partenaires industriels pour l'exercice 2020. Au total, les engagements de commandes cumulés des deux partenaires industriels de BALYO, Linde et Hyster-Yale, représenteront un total de 394 robots pour l'exercice 2020.

A l'instar des contrats industriels de ce type, la réalisation effective des commandes est soumise à diverses conditions liées au respect de paramètres opérationnels et technologiques de la part des deux parties.

Fabien Bardinet, Président Directeur Général de BALYO, souligne que "c'est la première fois de notre histoire que nos partenaires s'engagent sur un minimum de commandes. Après une année 2019 très décevante, c'est une belle marque de confiance qui est le résultat du travail considérable engagé par les équipes de BALYO au service de ses partenaires pour relancer la croissance en 2020".

Portzamparc souligne que la nouvelle donne un peu d'air au dossier après ses déconvenues de récentes. L'analyste ne modifie cependant pas son scénario 2020 en attendant de rencontrer la direction pour plus de précisions... Portzamparc est toujours à "conserver" sur le dossier en visant un cours de 1,80 euro.