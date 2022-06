Ballard Motive Solutions choisit les systèmes de batteries haute puissance Forsee Power

(Boursier.com) — Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, annonce que Ballard Motive Solutions, filiale de Ballard Power Systems, a passé une commande pour équiper 20 camions bennes à ordures ménagères zéro émission (RCV) de systèmes de batteries Forsee Power.

Cette commande fait suite au partenariat stratégique annoncé en novembre dernier, avant l'introduction en bourse de Forsee Power, dans laquelle Ballard Power Systems, leader mondial des piles à combustible pour véhicules lourds et moyens, a investi.

En novembre 2021, Forsee Power et Ballard ont annoncé un partenariat stratégique pour développer une solution entièrement intégrée combinant une pile à combustible et un système de batterie, optimisée pour répondre aux besoins des marchés ciblés de la mobilité moyenne et lourde des bus, camions, trains, bateaux et véhicules non routiers.

Depuis, les équipes 'R&D' des deux sociétés travaillent à concevoir ensemble une solution pour adresser le segment des poids lourds.

Avec des technologies, des clients, des marchés verticaux et des marchés géographiques complémentaires, le partenariat Ballard et Forsee Power devrait augmenter les performances technologiques, optimiser les coûts, prolonger la durée de vie et réduire les points de friction des clients en fournissant des solutions pré-intégrées et optimisées pour chaine de traction électrique.

Les deux entreprises innovantes bénéficieront également d'un accès clients mutuel dans les segments de marché des véhicules moyens et lourds, accélérant ainsi les opportunités de développement commercial en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Vers une solution entièrement intégrée pour la mobilité hydrogène

Cette annonce avec Ballard Motive Solutions est une étape importante du partenariat entre Forsee Power et Ballard pour développer des solutions intégrées.

Anciennement Arcola Energy et acquise par Ballard Power Systems en 2021, Ballard Motive Solutions (BMS) est une société d'ingénierie de systèmes basée au Royaume-Uni spécialisée dans l'intégration des chaines de traction et des systèmes de véhicules à pile à combustible à hydrogène. BMS a développé un camion benne intégrant une pile à combustible Ballard et les systèmes de batterie haute puissance PULSE 2.5 de Forsee Power, optimisant l'efficacité des deux technologies. Les packs batteries extra-plats s'intégreront facilement au châssis du véhicule, optimisant ainsi l'espace à bord et permettant une autonomie de 160 km avec une vitesse maximale de 90 km/h, répondant aux besoins des opérateurs.

Le démonstrateur de véhicule de collecte des ordures ménagères à hydrogène développé par Ballard Motive Solutions

"L'objectif de notre partenariat avec Ballard n'est pas seulement d'optimiser l'association de la pile à combustible avec les batteries, il s'agit aussi de faciliter leur intégration dans les véhicules lourds, et ainsi de baisser significativement les obstacles pour passer rapidement aux technologies zéro émission. L'intégration de systèmes de piles à combustible et de batteries nécessite une expertise approfondie et éprouvée sur les deux technologies. C'est ce que nous proposons à nos clients, afin qu'ils puissent se concentrer sur leur coeur de métier : la fabrication et/ou l'exploitation des véhicules" explique Sébastien Rembauville-Nicolle, Vice President Business Development de Forsee Power.

"Nous sommes une organisation centrée sur le client. Le partenariat de Ballard avec Forsee Power nous permet de fournir aux clients un produit intégré pour réduire les points de friction pour l'adoption de nos technologies zéro émission. L'expertise de Ballard est l'intégration des piles à combustible PEM et des systèmes de chaine de traction, et les connaissances approfondies de Forsee Power dans les systèmes de batteries intelligents nous permettent de fournir à nos clients des produits avec des performances améliorées, des coûts optimisés et une durée de vie prolongée. Notre collaboration sur les bennes à ordures ménagères est un excellent exemple de la solution de chaine de traction électrique pré-intégrée et optimisée que nous pouvons fournir à nos clients. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec Forsee Power pour améliorer l'expérience de nos clients avec nos solutions", se félicite Ben Todd, PDG de Ballard Motive Solutions.