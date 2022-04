Baker Hughes rate le consensus

(Boursier.com) — Baker Hughes, le groupe parapétrolier de Houston, a annoncé pour son premier trimestre fiscal des profits et revenus inférieurs aux attentes, dans un environnement de marché décrit comme volatil et du fait de contraintes persistantes de supply chain. Sur le trimestre clos, le bénéfice net ressort à 72 millions de dollars soit 8 cents par action, contre une perte de 452 millions de dollars et 61 cents par titre un an auparavant. Le bénéfice net ajusté a été de 145 millions de dollars et 15 cents par titre, sur ce trimestre clos fin mars, contre 91 millions de dollars un an avant. Le management évoque de fortes prises de commandes en début d'année, mais un certain glissement des marges.