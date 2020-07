Baker Hughes : rate le consensus

(Boursier.com) — Baker Hughes a raté le consensus au deuxième trimestre. Le groupe parapétrolier a essuyé une perte nette de 201 M$ ou 31 cents par titre sur la période contre un déficit de 9 M$ ou 2 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte par action ressort à 5 cents contre 1 cents de consensus. Les revenus ont fondu de 21% à 4,74 Mds$ alors que les commandes ont reculé d'un quart sur un an à 4,88 Mds$.

"Le risque d'une deuxième vague de cas de coronavirus, le rétablissement de certaines mesures de confinement et le risque de persistance d'un taux de chômage élevé créent un environnement économique incertain qui persistera probablement jusqu'à la fin 2020", a déclaré Lorenzo Simonelli, directeur général.