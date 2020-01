Baker Hughes : légère déception sur les trimestriels

(Boursier.com) — Baker Hughes CL.A, la filiale parapétrolière de General Electric, a publié ce mercredi ses comptes du 4e trimestre, qui sont ressortis inférieurs aux attentes, le secteur pâtissant d'un tassement des investissements dans le pétrole de schiste aux Etats-Unis.

Le bénéfice par action, ajusté des éléments non-récurrents, a atteint 0,27$ au T4, contre 0,32$ attendu par le consensus. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 6,35 milliards de dollars, en légère hausse sur un an (6,26 Mds$ au T4 2018) mais inférieur aux attentes du marché.

A Wall Street, le titre a cédé du terrain (-0,63% à 22,59$) après ces résultats, d'autant que le broker CFRA est passé à cette occasion d'"achat" à "neutre" sur le titre, abaissant son objectif de cours de 25$ à 24$.

Baker Hughes fait mieux que la concurrence

Sur l'ensemble de 2019, le bénéfice de la firme basée à Houston au Texas a reculé de 34% pour revenir à 128 M$ contre 195 M$ en 2018, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 4% à 23,8 Mds$.

A noter cependant que les comptes annuels de Baker Hughes n'ont pas à rougir, si on les compare à ceux de ses grands rivaux Schlumberger et Halliburton, qui ont tous deux publié ces derniers jours de lourdes pertes nettes pour l'année 2019, de 10,1 Mds$ pour le premier et de 1,1 Md$ pour le second.

General Electric avait pris le contrôle de Baker Hughes en 2017, mais face à ses difficultés financières, le conglomérat a entrepris depuis l'an dernier une vaste restructuration de ses actifs, et est repassé en octobre dernier sous la barre des 50% dans le capital de la firme de services pétroliers. Les résultats de Baker Hughes ne seront plus consolidés dans les compte de GE au 4e trimestre 2019, attendus le 29 janvier prochain.