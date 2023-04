Baker Hughes en forte croissance

(Boursier.com) — Baker Hughes, le groupe parapétrolier de Houston, a publié pour le premier trimestre fiscal des revenus supérieurs aux attentes à 5,7 milliards de dollars, en croissance de 18% en glissement annuel, pour un bénéfice opérationnel ajusté de 512 millions de dollars en augmentation de 47% et un Ebitda ajusté en progression de 25% à 782 millions. Le bénéfice ajusté dilué par action a été de 28 cents. Le consensus était de 26 cents de bénéfice ajusté par action pour 5,51 milliards de dollars de revenus. Le cash flow des activités opérationnelles a été de 461 millions de dollars, alors que le free cash flow a été de 197 millions de dollars. Les commandes ont totalisé 7,6 milliards, en hausse de 12%. "Nous sommes satisfaits de nos résultats du premier trimestre et restons optimistes quant aux perspectives pour 2023. Nous avons maintenu notre forte dynamique de commandes (...). Nous avons également enregistré de solides résultats d'exploitation dans le haut de nos prévisions dans les deux segments d'activité, enregistré près de 300 millions de dollars de commandes de nouvelles énergies et généré environ 200 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles", a déclaré Lorenzo Simonelli, président-directeur général de Baker Hughes.