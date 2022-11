Baikowski retenu par l'ADEME

(Boursier.com) — Baikowski a été retenu par l'ADEME, agence de la transition écologique, pour participer à l'initiative 'Expedite the industrial transition', expérimentation visant à favoriser la décarbonation industrielle et la transition énergétique. L'initiative de l'ADEME s'inscrit dans un contexte où l'industrie représente 20% des émissions de gaz à effet de serre du territoire français, et des enjeux importants tels que la neutralité carbone en 2050. Baikowski participera à l'expérimentation consistant en l'étude d'opportunité du mix énergétique bas carbone du site de Poisy (Haute-Savoie), en bénéficiant de l'accompagnement subventionné de la société INDDIGO, pour accélérer leur décarbonation. "Une belle occasion pour l'entreprise de s'engager dans une démarche qui s'inscrit pleinement dans les objectifs stratégiques du groupe afin de poursuivre la transformation de Baikowski vers des activités moins carbonées et plus responsables", conclut le groupe.