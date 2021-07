Baikowski publie un chiffre d'affaires consolidé de 21,7 ME en forte hausse au S1

(Boursier.com) — Baikowski , spécialiste mondial de la confection de poudres et formulations d'alumine ultra pures, d'oxydes et composites fins, annonce pour le premier semestre 2021, un chiffre d'affaires consolidé de 21,7 ME en forte hausse de + 33% par rapport au premier semestre 2020 (+35,5% à TCPC) et + 21% par rapport à la même période en 2019.

Alors que le groupe avait particulièrement bien résisté à la conjoncture de 2020 (pour mémoire : décroissance d'activité limitée à -12%), les signes d'accélération des principaux marchés sont bel et bien confirmés sur ce nouvel exercice, confirmant les anticipations.

Le marché de l'électronique tiré par la croissance toujours plus forte de nouvelles technologies poursuit son accélération. L'automobile retrouve une dynamique solide portée par une mutation profonde de la consommation sur toutes les zones géographiques. L'aéronautique enregistre des premiers signaux de reprise, tandis que l'éclairage traditionnel poursuit son attrition naturelle.

Par ailleurs, les applications très techniques (céramiques, produits de polissage...) et le développement de nouveaux partenariats de Mathym (spécialisée dans le développement et la fabrication de nanomatériaux inorganiques) dans des secteurs naissants à potentiel élevé permettent de dessiner les contours d'un nouveau cycle de croissance à haute valeur ajoutée.

La poursuite de cette dynamique, et les faibles impacts collatéraux de la crise sanitaire (livraisons), permettent au groupe Baikowski d'anticiper ainsi un accroissement de l'ensemble de ses performances économiques et financières.

Prochain rendez-vous : 29 septembre 2021 avec les résultats semestriels 2021.