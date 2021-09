Baikowski : premier semestre historique

(Boursier.com) — Baikowski a réalisé un excellent premier semestre avec des résultats records à la clef. Le groupe a dégagé sur la période un bénéfice net de 3,3 millions d'euros contre une perte de 0,4 ME un an plus tôt. Le chiffre d'affaires atteint 21,7 millions d'euros, en hausse de 35,5% à taux de change et périmètre constants vs 2020, et de 21% par rapport à 2019. Bénéficiant de cet effet volume, d'un mix favorable et d'un effet stockage sur le premier semestre 2021, l'ensemble des performances augmente significativement avec notamment un EBITDA à 30,7% du chiffre d'affaires et un EBIT de 4,3 millions d'euros (contre un EBIT nul au premier semestre 2020), soit 20,0% du chiffre d'affaires

Au 30 juin 2021, les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 36,7 millions d'euros et la dette nette à 12,6 ME vs 14,5 ME au 31 décembre 2020.

Fort de l'engouement suscité par les applications très techniques (céramiques, produits de polissage...) et le développement de nouveaux partenariats dans des secteurs émergents à potentiel élevé, Baikowski confirme plus que jamais sa trajectoire de développement long terme.