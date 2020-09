Baikowski parvient à limiter sa perte semestrielle

Baikowski parvient à limiter sa perte semestrielle









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Baikowski dévoile un chiffre d'affaires du Groupe au 1er semestre 2020 qui s'établit à 16,3 millions d'euros, confirmant une baisse limitée de l'activité de -9,7 % à taux de change et périmètre constants vs le premier semestre 2019.

"Alors que les cycles des grands marchés restent favorables, l'activité du Groupe a été marquée par un ralentissement général qui a influé depuis 5 mois sur sa trajectoire de croissance. Les ventes sur les marchés de l'électronique et des applications très techniques (céramiques, produits de polissage...) connaissent un ralentissement peu significatif, tandis que l'automobile, l'aéronautique, l'éclairage traditionnel et l'horlogerie enregistrent eux, un repli plus marqué", commente le groupe.

Dans ce contexte de moindre volume, les performances financières du Groupe enregistrent un repli temporaire avec un EBITA négatif de -0,5 ME et un EBIT à l'équilibre (intégrant un effet de -0,7 ME lié à l'acquisition de Mathym) et le résultat net part consolidé du Groupe s'élève à - 0,4 ME contre 0,6 ME au 30 juin 2019.