Baikowski : Mathym lance la production de zilight

(Boursier.com) — Baikowski annonce la mise en production de zilight, une nano-dispersion de zircone innovante, deuxième produit industrialisé issu de la R&D de Mathym. Créée en 2014 et filiale de Baikowski depuis 2019, Mathym renforce la stratégie de diversification à l'oeuvre dans le groupe savoyard depuis 2015. zilight s'adresse dans un premier temps aux marchés de l'optique et de la photonique et plus particulièrement aux applications 'haut indice de réfraction'. Ce nouveau produit sera également mis en oeuvre dans des applications issues des marchés de l'énergie et de l'environnement, comme par exemple, celles des piles à combustible. zilight affiche un indice de réfraction et une transparence élevés et est disponible dans une variété très large de solvants. La commercialisation de ce nouveau produit Mathym vient confirmer la pertinence et le succès de cette acquisition. En adressant de nouveaux marchés porteurs, zilight vient compléter l'offre de Baikowski et renforcer son positionnement.