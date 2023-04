Baikowski : le résultat net consolidé part du groupe s'élève à 6,5 ME

(Boursier.com) — Baikowski confirme un chiffre d'affaires consolidé 2022 de 53 ME, en hausse de 18,1% par rapport à 2021. Cette activité record permet au groupe d'enregistrer un solide EBITDA de 12,3 ME en hausse de 4,2% par rapport à 2021 et un très bon résultat opérationnel de 8,1 ME en hausse de 15,7% par rapport à 2021.

La rentabilité du groupe diminue en 2022, l'EBITDA étant égal à 23,2% du chiffre d'affaires (-3 points par rapport à 2021) et l'EBIT étant égal à 15,3% du chiffre d'affaires (-0,3 point par rapport à 2021). La crise énergétique et l'inflation des matières premières en sont les principales causes. Le groupe a limité leurs impacts par la poursuite de l'application d'une politique de gestion prudente et de long terme notamment en termes d'approvisionnements, de stocks et de relations clients.

Après un résultat financier de -0,3 ME, et une charge d'impôts de -1,3 ME, le résultat net consolidé part du groupe de la période s'élève à 6,5 ME soit 12,3% du chiffre d'affaires.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale un dividende de 0,60 euro par action.

Au 31 décembre 2022, la structure financière du Groupe est très robuste. Avec des capitaux propres part du groupe de 44,3 ME, pour une dette financière nette de 4,9 ME, le groupe affiche un 'gearing' (dette financière nette / situation nette) de 11% à fin 2022.

Fort de sa résilience dans un environnement complexe, Baikowski reste plus que jamais concentré sur ses perspectives long terme et durables.

Prochain rendez-vous, le 21 juin 2023 avec l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires.