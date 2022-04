Baikowski : confiant en sa feuille de route

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel consolidé du Groupe Baikowski pour l'exercice 2021 atteint 44,9 millions d'euros, en forte hausse de +26% par rapport à 2020, et de +11% versus 2019. Le Groupe a confirmé sa solide dynamique à l'international avec 97% de ses ventes à l'export, dont 20% en Europe et 77% à travers le monde. L'activité est en progression sur tous les grands marchés internationaux du Groupe.

L'Ebit s'établit à 7 ME (1,7 ME en 2020), soit une marge à 15,6% du chiffre d'affaires. L'Ebitda s'élève à 11,8 ME (6,9 ME en 2020), et représente 26,2% du chiffre d'affaires.

Le résultat financier au titre de l'exercice 2021 enregistre un produit de 0,4 ME (-0,2 ME en 2020). Le résultat net part du Groupe s'établit à 6,8 ME en forte hausse par rapport à 2020 (1,3 ME cette année-là), soit 15,1% du chiffre d'affaires.

Le Groupe jouit d'une situation financière très solide avec une trésorerie à la clôture de 9,4 ME. Avec des capitaux propres à hauteur de 40,8 ME, pour une dette financière nette de 4,6 ME, en baisse de 10 ME par rapport à 2020, le Groupe affiche un 'gearing' (dette financière nette/situation nette) de 11% à fin 2021.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale un dividende de 0,85 euro par action.

Fort d'un début d'année soutenu, le Groupe reste confiant quant à l'exécution de sa feuille de route.