Baikowski : comptes publiés

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel consolidé du Groupe Baikowski pour l'exercice 2019 s'est établi à 40,5 ME en retrait de -4,2% par rapport à une année 2018 peu comparable. L'activité a été principalement marquée par une dynamique de ventes accrue des produits de polissage et des applications très techniques (céramiques...) qui s'inscrit dans des cycles longs (plusieurs années). Cette croissance embarquée a permis d'endiguer partiellement la décroissance de l'éclairage traditionnel et le ralentissement conjoncturel des grands marchés automobile et électronique.

Fidèle à sa stratégie de développement par l'innovation, outre l'acquisition de la société Mathym en septembre, le groupe a consacré sur l'exercice plus de 5% de son chiffre d'affaires à son budget de 'R&D'.

Le résultat opérationnel, impacté par le recul du chiffre d'affaires et un mix produits défavorable, enregistre une baisse de 47% à 3,3 ME, soit 8,2% du chiffre d'affaires. Après un résultat financier contenu de -0,3 ME et un IS de -0,4 ME le Résultat Net Part du Groupe s'établit à 2,6 ME soit 6,4% du chiffre d'affaires.

Les capitaux propres qui s'élèvent à 33,3 ME pour une dette financière nette de 19 ME permettent au Groupe d'afficher un gearing (dette financière nette/situation nette) de 57% à fin 2019.

Doté de fondamentaux solides et fort de sa stratégie d'innovation sur des marchés long terme et porteurs, le groupe a confirmé son plan de marche...