Baikowski : chiffre d'affaires record

(Boursier.com) — Baikowski fait état d'un chiffre d'affaires consolidé 2022 de 53 millions d'euros, en hausse de +18,1% (+15,5% à tcpc) par rapport à 2021. Le dynamisme du marché de l'électronique ainsi que la résilience des marchés de l'automobile et de l'aéronautique ont porté le Groupe jusqu'à un chiffre d'affaires record et ceci dans un environnement géopolitique et énergétique dégradé. La crise énergétique actuelle précipite cependant la fin programmée et anticipée du marché de l'éclairage traditionnel, les ventes étant en très net recul en 2022.

Dans ce contexte instable, le Groupe bien que positionné sur des cycles très longs reste plus que jamais attentif à ses atouts stratégiques que sont notamment l'innovation et sa forte présence à l'international, afin de soutenir la croissance de l'activité. Les signaux mitigés sur le marché des semi-conducteurs ainsi que les ralentissements économiques résultant de la lutte contre l'inflation invitent le Groupe à la prudence pour 2023. Les perspectives sur les marchés de spécialités accompagnant la transition énergétique représentent toutefois une source de croissance et d'optimisme pour le Groupe.